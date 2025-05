Theo Hernandez Milan, le ultimissime sul suo infortunio: cosa filtra in vista del match contro il Monza. Le ultimissime sui rossoneri

Allo stadio San Siro andrà in scena la sfida valevole per la 38ª giornata di Serie A tra il Milan e il Monza. Come riportato da La Gazzetta dello Sport dovrebbe tornare nella giornata di oggi in gruppo Theo Hernandez.

Il difensore francese, dunque, ci sarà sabato sera. Questa potrebbe essere la sua ultima partita con la maglia rossonera.