Theo Hernandez Milan, la Premier piomba sul francese! La posizione del giocatore tranquillizza i tifosi, le ultime

Theo Hernandez Milan, il Manchester United piomba sul francese per l’estate: il terzino vuole rimanere in rossonero. I dettagli

Come riferito da Sky Germania, il Manchester United avrebbe nelle ultime ore bussato al calciomercato Milan per Theo Hernandez, terzino sinistro del Milan in scadenza di contratto a giugno del 2026 e in piena trattativa per il rinnovo.

La ricerca di un nuovo terzino sinistro al Manchester United è in pieno svolgimento. Davies resta l’obiettivo desiderato ma difficile da realizzare. Anche Theo Hernandez è sulla lista insieme ad altre opzioni. Theo viene monitorato attentamente anche se la prima opzione del francese è quella di rimanere a Milanello prolungando il contratto.