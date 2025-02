Theo Hernandez Milan, decisione presa: il futuro è ormai lontano!

Condividi via email

Theo Hernandez Milan, il destino sembra ornai segnato: il francese lascerà Milanello a fine stagione

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Theo Hernandez, salvo clamorosi e al momento imprevisti cambi di rotta, sarà destinato a lasciare il calciomercato Milan al termine della stagione, quando mancherà un solo anno alla scadenza del suo contratto col club rossonero.

La richiesta di un ingaggio da 7 milioni di euro per rimanere non viene considerata dalla società in linea con il suo rendimento. Al momento le offerte latitano e l’unica arrivata a gennaio, quella del Como che aveva offerto ai rossoneri 47 milioni di euro più bonus, è stata rifiutata dal calciatore nonostante un ingaggio da quasi 8 milioni di euro. I prossimi mesi saranno decisivi.