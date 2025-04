Theo Hernandez Milan, un derby per dirsi addio? Scenario da non sottovalutare, cosa succede a fine stagione

Condividi via email

Theo Hernandez Milan, quello di questa sera può essere l’ultimo derby del francese in maglia rossonera: addio a fine stagione?

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il derby di questa sera in Coppa Italia tra Inter e Milan potrebbe avere risvolti importanti anche per il calciomercato rossonero della prossima estate.

Non è infatti da escludere che la stracittadina odierna possa essere l’ultima giocata da Theo Hernandez nella sua avventura rossonera. Il contratto in scadenza a giugno del 2026 e una trattativa per il prolungamento che stenta a decollare spingono verso la separazione. Un derby da favola prima di dirsi addio?