Theo Hernandez Milan, piovono conferme! Trattativa calda per il rinnovo, altrimenti... Ultimissime

Theo Hernandez Milan, arrivano importanti conferme dopo le parole di ieri sera di Moncada: trattativa calda per il rinnovo

Come riportato dal Corriere della Sera, e in particolare dal giornalista Carlos Passerini, arrivano conferme nel calciomercato Milan su una trattativa molto calda per il rinnovo di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

L’uomo mercato del Milan Moncada tocca il tema del contratto di Theo in scadenza nel 2026: «Stiamo parlando, stiamo lavorando al rinnovo. Non siamo così lontani». Vedremo. Una cosa è certa: se non si troverà un’intesa, a giugno il francese finirà sul mercato.