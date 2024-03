Theo Hernandez via dal Milan? Il Bayern prepara l’assalto: le CIFRE del possibile affare

Theo Hernandez via dal Milan? Il Bayern Monaco prepara l’assalto: svelate tutte le CIFRE del possibile affare

Il Bayern Monaco è pronto ad alzare il pressing su Theo Hernandez, individuato come sostituto ideale di Alphonso Davies ormai sempre più diretto al Real Madrid.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport in Germania si vocifera già di offerte da 60-70 milioni di euro per il francese. Cifre però che non sarebbero sufficienti per strappare il sì del Milan, che verosimilmente non vorrà scendere sotto la soglia dei 100 milioni.