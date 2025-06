Theo Hernandez ad un passo dall’Al-Hilal, si chiude un capitolo meraviglioso al Milan: i suoi numeri sono clamorosi. Le ultimissime sui rossoneri

L’avventura di Theo Hernández con la maglia del Milan è giunta quasi al capolinea. Il terzino francese, pilastro rossonero per cinque stagioni, è ad un passo dal trasferimento all’Al Hilal, club saudita che lo sta corteggiando con un’offerta irrinunciabile. Un addio che segna la fine di un’era per la fascia sinistra del Milan, orfana di un giocatore che ha saputo unire qualità difensive e una straordinaria propensione offensiva.

Dal suo arrivo nel luglio 2019, Theo Hernández ha totalizzato 262 presenze con il Milan in tutte le competizioni. Il suo impatto è stato immediato e devastante, trasformandosi rapidamente in uno dei terzini più prolifici e influenti d’Europa. Durante la sua esperienza rossonera, Theo ha messo a segno ben 34 gol, una cifra impressionante per un difensore, molti dei quali decisivi e spettacolari, spesso frutto di progressioni palla al piede che hanno spezzato le difese avversarie.

Ma non è solo la vena realizzativa a caratterizzarlo: Theo Hernández si è distinto anche per la sua capacità di servire assist per i compagni. In totale, ha fornito 25 assist in tutte le competizioni con il Milan, dimostrando una visione di gioco e una precisione nel cross non comuni per un laterale. Un apporto offensivo totale di 59 partecipazioni a gol (gol + assist) che testimonia il suo ruolo centrale nella manovra rossonera.

In Serie A, le sue statistiche parlano di 31 gol e 24 assist in 195 presenze, numeri che lo hanno reso uno dei difensori più decisivi del campionato. Con la sua partenza, il Milan perde non solo un giocatore dalle indubbie qualità tecniche e atletiche, ma anche un simbolo e un trascinatore, uno di quegli elementi capaci di cambiare il volto di una partita con una singola giocata. L’Al Hilal si appresta ad accogliere un talento cristallino, mentre il Milan dovrà ora cercare un erede all’altezza del suo contributo.