Theo Hernandez Milan, l’Al-Hilal vuole chiudere al più presto: l’offerta proposta è da capogiro. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il futuro di Theo Hernandez si tinge sempre più d’Arabia. Come anticipato, l’Al Hilal è tornato alla carica per il terzino francese, con un’offerta economica decisamente migliorata, soprattutto dopo le sue recenti apparizioni al Mondiale per Club. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la proposta all’esterno del Milan supera i 20 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, una cifra che lo renderebbe uno dei difensori più pagati al mondo.

Con il Milan, l’Al Hilal avrebbe già pattuito una base di 30 milioni di euro per il cartellino, più eventuali bonus. Questo accordo di massima tra i club ha accelerato la trattativa, mettendo pressione sul giocatore per una decisione definitiva.

Theo Hernandez, dal canto suo, ha fatto trascorrere qualche giorno nel tentativo di valutare l’interesse di altri club europei. L’idea di rimanere nel calcio che conta, in un contesto competitivo come la Serie A o altre leghe europee di alto livello, è sempre stata la sua priorità. Tuttavia, dopo il tentativo, poi naufragato, dell’Atletico Madrid, la situazione sul fronte europeo è rimasta bloccata. Nessun’altra offerta concreta e allettante è arrivata per scardinare le resistenze del Milan o eguagliare la proposta economica dell’Al Hilal.

Questo scenario ha spinto Theo a riconsiderare seriamente l’opzione araba. Sebbene sia prudente aspettare il via libera definitivo, l’Al Hilal confida di incassare il sì del giocatore a stretto giro di posta. Per il Milan, la cessione di Hernandez rappresenterebbe un sacrificio tecnico notevole, ma i 30 milioni più bonus sarebbero un’iniezione di denaro significativa per il mercato in entrata. La palla è ora nel campo di Theo, chiamato a scegliere tra le ambizioni sportive europee, sempre più flebili, e un’offerta economica irrinunciabile dall’Arabia Saudita.