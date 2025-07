Theo Hernandez e Leao, finisce l’era dei due assieme al Milan: i loro numeri sono da capogiro. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Per anni, il Milan ha potuto contare su un tandem sulla fascia sinistra che ha fatto sognare i tifosi e terrorizzato le difese avversarie: Theo Hernandez e Rafael Leão. La loro intesa, fatta di strappi, accelerazioni e una rara capacità di trovarsi a memoria, ha rappresentato una delle armi più affilate dei rossoneri, culminata con la vittoria dello Scudetto.

Insieme, Theo e Leão hanno condiviso il campo per ben 14.894 minuti totali, un’enormità che testimonia la loro centralità nel progetto Milanista. Hanno giocato 224 partite l’uno al fianco dell’altro, collezionando 123 vittorie, 51 pareggi e solo 50 sconfitte. Una statistica che sottolinea l’impatto positivo della loro contemporanea presenza sul terreno di gioco.

La loro sinergia si è tradotta anche in 13 partecipazioni dirette ai gol: ben 8 gol di Leão sono nati da assist illuminanti di Theo, mentre il terzino francese ha siglato 5 reti grazie alle assistenze di Rafa. Un equilibrio perfetto che evidenzia come entrambi beneficiassero della presenza dell’altro. In generale, quando erano in campo insieme, il Milan ha segnato un totale di 91 gol, un dato che evidenzia la loro importanza nella fase offensiva.

Purtroppo per i colori rossoneri, questa prolifica partnership è giunta al termine. La recente notizia del passaggio di Theo Hernandez all’Al Hilal segna la fine di un ciclo. Il Milan perde non solo un giocatore fondamentale, ma anche metà di una delle coppie più dinamiche e incisive del calcio europeo degli ultimi anni. Per i tifosi rossoneri, sarà difficile dimenticare l’emozione di vederli sfrecciare insieme sulla fascia, un ricordo che resterà indelebile nella storia recente del club.