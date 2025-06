Theo Hernandez, il Milan vicino alla cessione: il giornalista non ha dubbi

Theo Hernandez potrebbe lasciare il Milan per andare in Arabia Saudita. Avete letto il pensieo di Ravezzani?

Theo Hernandez all’Al-Hilal, un’ipotesi che sta prendendo sempre più piede in queste ore. Fabio Ravezzani, sul proprio account X, ha commentato così questa possibile operazione di calciomercato del Milan.

LE PAROLE – «C’è un momento opportuno per vendere un calciatore, per quanto forte: se è con te da anni, se chiede troppo per rinnovare, se è a scadenza, se viene da una stagione poco brillante, se la sua vita extra campo è chiacchierata. Questo era per il Milan il momento di vendere Theo».