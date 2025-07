Theo Hernandez all’Al-Hilal: arriva il messaggio dell’ex terzino del Milan

Theo Hernandez ha rilasciato le sue prime parole da quando è diventato un un nuovo giocatore dell’Al-Hilal

Theo Hernandez è un nuovo calciatore dell’Al-Hilal. L’ormai ex terzino del Milan ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del club saudita.

LE PAROLE – «Il mio messaggio per i tifosi dell’Al-Hilal è che sono molto contento di essere in questa nuova squadra. Grazie mille per l’accoglienza calorosa».

Un’era si chiude per il Milan e se ne apre una nuova, ricca di aspettative, per Theo Hernández. Il talentuoso terzino francese è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Al-Hilal, il potente club saudita. L’ormai ex colonna della difesa rossonera ha espresso la sua felicità per questo nuovo capitolo della sua carriera, lasciando i tifosi del Diavolo con un misto di gratitudine per le sue prestazioni e un pizzico di malinconia per la sua partenza.

Theo Hernández: Il Capitolo Rossonero si Conclude

Theo Hernández, classe 1997, è un terzino sinistro di fama mondiale, noto per la sua incredibile velocità, le sue incursioni offensive travolgenti e la sua potente capacità di tiro. Arrivato al Milan nel 2019, si è rapidamente affermato come uno dei migliori interpreti del suo ruolo a livello internazionale, diventando un pilastro fondamentale del club meneghino. Le sue accelerazioni palla al piede, spesso culminate in gol o assist decisivi, hanno infiammato San Siro e contribuito in maniera determinante alla conquista dello Scudetto 2021-2022. La sua partenza rappresenta una perdita significativa per il sette volte campione d’Europa, che ora dovrà trovare un sostituto all’altezza per la fascia sinistra.

L’Approdare nell’Al-Hilal: Nuove Sfide in Arabia Saudita

Il passaggio all’Al-Hilal segna un cambiamento radicale nella carriera di Theo Hernández. Il club saudita, tra i più prestigiosi e vincenti del Medio Oriente, ha intrapreso una campagna acquisti ambiziosa, attirando numerosi campioni dal calcio europeo con offerte economiche irrinunciabili. Per Hernández, questa nuova avventura rappresenta l’opportunità di misurarsi in un contesto calcistico in forte crescita, con l’obiettivo di contribuire al successo dell’Al-Hilal nelle competizioni nazionali e continentali. “Sono felice di essere arrivato in questo club,” ha dichiarato il giocatore, evidenziando il suo entusiasmo per la nuova sfida che lo attende.

La cessione di Hernández garantisce al Milan un’importante plusvalenza, che potrà essere reinvestita sul mercato per rinforzare la rosa. Tuttavia, sostituire un giocatore del calibro del terzino francese non sarà affatto semplice per la dirigenza rossonera, che dovrà operare con intelligenza per mantenere alto il livello competitivo della squadra. Il suo addio segna la fine di un’era per la fascia sinistra del Milan, ma apre nuove prospettive per il futuro del talentuoso difensore e del suo nuovo club.