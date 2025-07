Terracciano può dire addio al Milan, ci sono due squadre di Serie A interessate al giocatore

Il calciomercato estivo è un crocevia fondamentale per le strategie delle squadre e per il futuro dei singoli giocatori. Per il Milan, che sta lavorando per rinforzare la propria rosa, ci sono anche situazioni in uscita da gestire, e tra queste figura quella di Filippo Terracciano. Il giovane difensore, arrivato in rossonero con grandi aspettative, potrebbe infatti lasciare il Diavolo in questa sessione di trattative.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira su X, il difensore classe 2003 è tra i nomi che potrebbero salutare Milanello. Terracciano, un terzino versatile capace di giocare su entrambe le fasce e all’occorrenza anche come centrale, ha avuto finora poche opportunità di mettersi in mostra con continuità nel club lombardo. Nonostante il suo talento e il potenziale riconosciuto, la forte concorrenza nel reparto difensivo del Milan potrebbe spingerlo a cercare maggiore spazio altrove.

Su Terracciano si sono accesi i riflettori di due club italiani: il Pisa e la Cremonese. Entrambe le squadre neopromosse in Serie A vedono nel giovane difensore un rinforzo prezioso per le proprie ambizioni. Il Pisa, che punta a un campionato di vertice e magari al ritorno in Serie A, potrebbe offrire a Terracciano un ruolo da protagonista, garantendogli minuti e la possibilità di crescere e affermarsi. La Cremonese, a sua volta, reduce da una stagione importante, cerca di consolidare la propria rosa con elementi di qualità e prospettiva.

Per il Milan, una cessione di Terracciano, magari in prestito con diritto/obbligo di riscatto o con una formula che preveda un controriscatto, potrebbe essere un’operazione sensata.

Il futuro di Filippo Terracciano è appeso a un filo, con il Pisa e la Cremonese pronte a cogliere l’opportunità. Le prossime settimane saranno decisive per capire dove il giovane difensore continuerà il suo percorso di crescita.