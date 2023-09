Teotino ribadisce: «Non capisco come quello non sia rigore per la Juve ma per il Milan sì»

Gianfranco Teotino, giornalista, ha rilasciato queste dichiarazioni tornando a parlare del rigore fischiato al Milan contro il Torino

Il giornalista Gianfranco Teotino, ospite a Sky Sport 24, è tornato a parlare del rigore concesso al Milan contro il Torino nella seconda giornata di Serie A.

PAROLE – «La parte tecnica meno convincente è sui falli di mano. Non capisco come questo (Lucumi sul cross di Weah in Juve Bologna ndr) non è rigore e quello per il Milan contro il Torino, in una situazione di involontarietà, è rigore. La questione dei falli di mano non è stata chiarita nemmeno tra gli arbitri».