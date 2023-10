Teotino: «Il Milan è una sorpresa, vi spiego il perché». Le parole sul mercato e sul lavoro di Pioli di inizio campionato

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Gianfranco Teotino ha parlato del Milan dopo la vittoria contro la Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

LE PAROLE – «Il Milan è una sorpresa straordinaria, perché è stata subito di essere subito dirompenti in questo campionato pur cambiando tutto. Non è stata solo una pesca miracolosa, c’è un progetto della società dietro. Ha potenzialità fisiche importanti Loftus Cheek, così come Reijnders ha potenzialità tecniche. Okafor è la sorpresa di queste due giornate.»