Telecronaca Roma Milan: le voci che commenteranno questa sfida di campionato. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida valevole per la 37ª giornata di Serie A tra la Roma e il Milan. Per seguire questa grande sfida in TV e streaming servirà avere a disposizione un account DAZN.

La telecronaca di questa partita sarà affidata alla prima voce di Edoardo Testoni con il commento tecnico dell’ex Juventus e Cesena Emanuele Giaccherini.