Tegola per il Sassuolo: gli esami del post gara contro la Juventus hanno evidenziato una frattura per Muldur. Il difensore salta il Milan ma non solo.

Nella giornata odierna si è perciò proceduto a un intervento chirurgico per la riduzione della frattura, intervento svoltosi presso la Clinica Columbus di Milano a opera del Dott. Giacomo Zanon alla presenza del medico sociale del Sassuolo Dott. Riccardo Saporiti. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore ha già iniziato le terapie e la riabilitazione post intervento ma resterà fuori diversi mesi. A riportarlo è Tuttomercatoweb.