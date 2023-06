Tegola Roma, brutto infortunio per Abraham: le condizioni

Tegola Roma, brutto infortunio per Abraham rimediato nell’ultima partita della stagione: ecco le condizioni dell’attaccante giallorosso

Non arrivano buone notizie per la Roma, che nell’ultima partita della stagione 2022-23 perde per infortunio Tammy Abraham.

I primi esami a cui l’attaccante giallorosso si è sottoposto hanno evidenziato un trauma distorsivo con lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. I tempi di recupero saranno valutati con maggiore calma nei prossimi giorni.