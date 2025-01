Condividi via email

Tchatchoua Milan, incontro a Milano col procuratore del terzino destro del Verona: può arrivare in estate al posto di Calabria e Florenzi

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan potrebbe chiudere un colpo a sorpresa per la corsia destra di difesa.

Il blitz milanese del procuratore ha prodotto però l’apertura per un altro suo assistito che milita nel Verona: Jackson Tchatchoua. Il terzino destro classe 2001 è nei radar degli scout rossoneri, alla ricerca di uno specialista in vista dell’estate, quando scadranno i contratti di Calabria e Florenzi (non verranno rinnovati). La freccia belga dell’Hellas intriga e verrà seguita ancora.