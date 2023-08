Taremi vuole solo il Milan! Clamorosa indiscrezione dalla Francia riguardante l’attaccante del Porto: i dettagli

Direttamente dalla Francia arrivano clamorose novità per quanto riguarda il futuro di Mehdi Taremi. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l’attaccante ha una priorità: il Milan.

Tuttavia il giocatore non avrebbe mai chiesto al Porto di andare via e si è detto felice nella sua squadra attuale. Si attendono novità in merito a questa possibile operazione.