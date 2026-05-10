Tare a DAZN: «I tifosi meritano un’altra squadra, ora possibile ritiro per la Champions»

Il Direttore Sportivo rossonero Igli Tare analizza la crisi dopo il KO con l’Atalanta: «Mancata la giusta attenzione, ma il destino è ancora nelle nostre mani»

Non solo l’allenatore, ma anche la dirigenza prende la parola in casa Milan per tentare di arginare una crisi che sembra non avere fine. Al termine del rocambolesco 2-3 subito contro l’Atalanta, il DS Igli Tare è intervenuto ai microfoni di DAZN. Con la squadra scivolata al quarto posto e il clima reso incandescente dalla contestazione di San Siro, il dirigente ha richiamato tutti al senso di responsabilità, ipotizzando anche misure drastiche come il ritiro anticipato per preparare la trasferta di Genova.

Ecco le sue dichiarazioni:

ANALISI DEL MOMENTO E RESPONSABILITÀ — “Vedendo le ultime partite l’attenzione, quella giusta, è mancata. Inutile nasconderci. Dobbiamo prenderci tutti le nostre responsabilità. I tifosi meritano un’altra squadra. L’unica cosa buona in questo momento è che il nostro destino ce l’abbiamo ancora nelle nostre mani. Prendiamo di buono quello che è successo nell’ultima mezz’ora. Dobbiamo analizzare bene quello che è successo stasera e nelle ultime 6-7 settimane e dobbiamo concentrarci per raggiungere questo traguardo molto importante. Veniamo da 10 mesi fatti molto bene e quest’ultimo mese e mezzo che abbiamo un po’ stonato.”

VOCI SUL FUTURO E PRESSIONE — “Onestamente non ho avuto nessun segnale da parte della società. Mi concentro totalmente sul lavoro. Se raggiungiamo l’obiettivo abbiamo fatto un grande lavoro. Tutto il resto fa parte del nostro mestiere, tutte le speculazioni… Se sei a questo livello devi saper leggere tutta la pressione attorno a te, non è importante. Per me è importante mantenere la calma, tenere la testa giusta per affrontare le ultime due partite.”

LA CONTESTAZIONE E IL PROBLEMA MENTALE — “I tifosi hanno il diritto di contestare. Il loro pensiero è fondamentale. In questo momento vedo più un problema mentale. La squadra non è serena, ha perso un po’ di tranquillità. Quello che abbiamo avuto nei mesi passati. Ma anche il fatto che da quando siamo usciti dalla lotta per il primo posto il distacco che abbiamo avuto dalle altre ci ha tolto qualcosa. Adesso è importante avere la mente fredda, dobbiamo accettare le critiche che sono giuste, ma allo stesso tempo dobbiamo saper reagire.”

PROTEZIONE DELLA SQUADRA E IPOTESI RITIRO — “Abbiamo analizzato insieme al mister l’andamento… in questo momento abbiamo parlato davanti alla squadra dicendo che tutto ciò che gira intorno a noi ci deve portare via poche energie. La reazione dei leader della squadra dopo la partita è stata quella giusta, ora dobbiamo passare dalle parole ai fatti e domenica prossima abbiamo un match point importante. Dobbiamo farlo nella maniera giusta, magari forse andando qualche giorno prima tutti insieme in ritiro per analizzare tutto quello che serve per arrivare a quello che vogliamo.”