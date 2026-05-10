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Milan Atalanta LIVE 0-3: Raspadori colpisce e affonda i rossoneri

Published

6 minuti ago

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Pavlovic

Milan Atalanta LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 36a giornata di Serie A in programma alle 20:45

Alle 20:45 in campo a San Siro, Milan-Atalanta, match valido per la 36a giornata di Serie A. Segui con noi di Milannews24 la diretta dell’incontro.

AGGIORNA LIVE

Milan Atalanta: sintesi e moviola

53′ – 0-3 ATALANTA! Raspadori colpisce con il sinistro e batte Maignan

45′ – Si parte con il secondo tempo: Allegri sostituisce Loftus-Cheek con Nkunku

45′ – Sotto i fischi del Meazza termina la prima frazione di gioco. L’Atalanta è sopra di due reti

36′ – Leao fallisce a pochi passi da Carnesecchi

30′ – RADDOPPIO ATALANTA! Zappacosta della disattenzione difensiva e batte Maignan con il mancino da pochi passi

7′ – GOL DELL’ATALANTA! Ederson con un destro chirurgico dalla zona del dischetto batte Maignan e fa 1-0 per la Dea a San Siro. Partita in salita per i rossoneri.

4′ – Conclusione a lato di Rabiot

1′ – Si parte!

Milan Atalanta, IL TABELLINO

FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (dal 58′ Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek (dal 45′ Nkunku), Ricci, Rabiot, Bartesaghi; Leao (dal 58′ Fullkrug), Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupinan, Jashari, Fofana, Nkunku, Fullkrug. All. Allegri

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp.: Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Samardzic, Pasalic, Scamacca, Zalewski, Sulemana. All. Palladino

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