Tare lancia un messaggio ai tifosi del Milan: «Ho parlato a lungo con Furlani e Ibrahimovic, posso promettere questa cosa». Le ultimissime

Intervistato da Milan Tv, Igli Tare, nuovo DS del Milan, ha rilasciato queste dichiarazioni sugli obiettivi.

OBIETTIVI – «Cercherò di dare tutto me stesso per far sì che questa storia si avveri anche nel futuro. È un club che ha una storia importante, dobbiamo essere bravi a trasmettere fin da subito questo progetto a tutti quanti: ai nostri tifosi in primis perché si aspettano una reazione forte ed è questo che vogliamo fare anche noi. Ho avuto modo di parlare a lungo con Giorgio Furlani e con Zlatan, ci siamo confrontati parecchio su tutte le dinamiche che riguardano questo club e questa situazione. Penso di avere idee chiare e dobbiamo essere pronti per realizzarle».