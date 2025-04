Tare Milan, Ibrahimovic e il retroscena che fa sperare l’albanese! Cosa è successo, la ricostruzione

Tare Milan, Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor del club rossonero, sta spingendo per avere l’albanese in dirigenza: le ultime

Come riportato da calciomercato.com, in casa Milan Zlatan Ibrahimovic ha le idee chiare per quanto riguarda la carica di DS:

PAROLE – «Zlatan Ibrahimovic ha avanzato la candidatura di Igli Tare, libero da due anni dopo i 14 anni da direttore sportivo della Lazio. E proprio questa condizione potrebbe fare la differenza: per D’Amico e Manna, ad esempio, il Milan non potrebbe formalizzare alcun accordo prima del termine della stagione. Il dirigente albanese, cosi come lo stesso D’Amico, lavora tanto anche all’interno dello spogliatoi nei rapporti con il gruppo squadra. L’ultimo contatto tra le parti risale al meeting londinese di un mese fa con Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale poi silenzio totale. Con il clamoroso dietrofront su Fabio Paratici la sua candidatura è quasi automaticamente tornata in auge e in questa settimana vedremo se sarà sposata anche da Giorgio Furlani o solo da Zlatan Ibrahimovic».