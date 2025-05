Tare Milan, l’albanese ha le idee chiare: le parole fanno impazzire i tifosi

Tare Milan, il DS albanese ha le idee chiare per il nuovo corso rossonero dopo la bruttissima stagione di quest’anno: l’obiettivo è vincere

Nel corso dell’intervista a Milan Tv, Igli Tare, nuovo DS del Milan, ha dichiarato:

AMBIZIONE – «Dobbiamo essere chiari su una cosa: il Milan è un club dove si chiede subito il risultato, è un club dove devi vincere. Di questa cosa qua mi sono reso conto e sono pronto ad affrontarle: dobbiamo fare sì che questo accada ma con delle idee chiare. Il mio ruolo è importante per dare le strategie giuste per quanto riguarda i giocatori e soprattutto i giovani, dare lo spazio per giocare in questo club».

LE DICHIARAZIONI DI TARE