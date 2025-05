Tare Milan, oggi prevista l’ufficialità! La confidenza agli amici più stretti fa impazzire i tifosi rossoneri

Condividi via email

Tare Milan, è prevista per oggi l’ufficialità dell’albanese come nuovo direttore sportivo del club rossonero: spunta la confidenza agli amici

Igli Tare è atteso oggi per l’ufficialità come nuovo direttore sportivo del Milan, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera. Tare è già al lavoro su tre fronti principali: la ricerca del nuovo allenatore, i rinnovi e la trattativa per Tijjani Reijnders.

Chi gli sta vicino lo descrive come molto carico ed entusiasta per questa nuova avventura al Milan. Tuttavia, il lavoro che attende Tare non sarà semplice, soprattutto nella scelta del nuovo allenatore, che dovrà essere un tecnico esperto e vincente.

Tare dovrà prendere decisioni importanti nelle prossime due settimane, che saranno decisive per il futuro della squadra. La ricerca del nuovo allenatore è una delle priorità, e Tare dovrà valutare attentamente le opzioni disponibili per trovare il profilo giusto per guidare il Milan nella prossima stagione.