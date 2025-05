Tare Milan, Marchetti non ha dubbi: «Si è sempre preso le responsabilità, sull’allenatore…». Le ultimissime sui rossoneri

Luca Marchetti, nel corso del suo solito editoriale per TMW, ha analizzato la situazione legata al mondo Milan, uscito sconfitto recentemente dalla finale di Coppa Italia e atteso dal match contro il Monza.

PAROLE – «Non è un segreto – Italiano è nei pensieri del Milan e di Tare. E questo chiaramente non può non avere un ruolo nella chiacchierata che Italiano stesso si è fatto con i suoi dirigenti. Non potrà un solo dirigente cambiare il volto alla squadra: ma sicuramente può dargli un’impronta con le sue scelte, a cominciare proprio con quella dell’allenatore. E Tare, di fronte alle responsabilità, non si è mai tirato indietro».