Tare Milan, l’albanese si avvicina al club rossonero! Fissato il faccia a faccia, tutti i dettagli

Tare Milan, il dirigente ex Lazio si avvicina al club rossonero: Furlani ha fissato il faccia a faccia per la prossima settimana

Come riferito da Gianluca Di Marzio, noto giornalista di Sky esperto di mercato, la prossima sarà una settimana fondamentale in casa Milan per quanto riguarda la scelta del nuovo direttore sportivo dopo la fumata nera con Fabio Paratici.

L’indiziato numero uno è Igli Tare. Con l’ex Lazio, infatti, il Milan ha in programma in settimana un nuovo contatto. Il giorno è ancora da decidere ma la volontà del club rossonero è questa. Come detto, il vantaggio di Tare rispetto agli altri candidati è quello di essere attualmente libero: l’albanese potrebbe cominciare da subito.