Tare Milan, l’esito dell’incontro con Furlani: novità e dettagli

Tare Milan, nella giornata di oggi è andato in scena l’incontro tra il direttore sportivo e l’amministratore delegato rossonero

Oggi è andato in scena un colloquio durato più di quattro ore, iniziato nella tarda mattinata e proseguito fino al pomeriggio di oggi, martedì 15 aprile. Tare e Furlani si sono conosciuti e si sono confrontati a 360 gradi sul mondo Milan.

Quello di oggi, dunque, è stato un incontro molto positivo. Ma non c’è ancora un accordo definitivo. Le parti rimarranno comunque in contatto in questi giorni. A riportarlo è l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio.