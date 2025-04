Tare Milan, l’albanese spera nella chiamata di Ibrahimovic: questo aspetto può favorire l’ex Lazio. I dettagli

Tare Milan, il dirigente albanese spera ancora nella chiamata di Zlatan Ibrahimovic: l’ex Lazio è l’unico attualmente libero

Come riportato da calciomercato.com, tra i candidati in corsa per il ruolo di nuovo DS del Milan resta in corsa l’ex Lazio Igli Tare.

PAROLE – «Resta Igli Tare che attende di riallacciare i contatti con il club rossonero fermi a un mese fa e a Zlatan Ibrahimovic: il dirigente albanese è l’unico libero sul mercato tra i candidati ma probabilmente convince di meno altrimenti sarebbe già stato chiamato in sede per firmare».