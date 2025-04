Tare Milan, accelerata di Furlani per chiudere con lui: incontro in programma. La situazione. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Il Milan è ancora alla ricerca di un nuovo Direttore Sportivo. Come riportato da Sky Sport Giorgio Furlani si trova in questo momento a Roma per incontrare l’ex Lazio Igli Tare.

In questo momento, dunque, la sua candidatura è la principale per ricoprire il ruolo di nuovo Direttore Sportivo. Quest’incontro attualmente in programma potrebbe dunque essere quello già decisivo per la chiusura.