Tare Milan, l’albanese tira dritto! Tempistiche definite, ha preso questa decisione

Tare Milan, il DS albanese vuole chiudere la questione nuovo allenatore al massimo in 7 giorni: nessuna telenovela in casa rossonera

Intervenuto sul proprio canale Youtube, Matteo Moretto, noto giornalista esperto di mercato, ha dato questo aggiornamento sul tema nuovo allenatore in casa Milan:

PAROLE – «Tare si sta impegnando in prima persona a cercare di chiudere per il prossimo allenatore del Milan entro la prossima settimana. Il Milan non vuole creare una telenovela, vorrebbe definire tutto per metà della settimana prossima, insomma nel giro di 7-8 giorni».