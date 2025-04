Tare Milan, ecco i primi dettagli sul possibile contratto: avanti tutta per l’ex Lazio! Le ultime. Segui gli aggiornamenti sul club rossonero

Come riporta Il Giornale, Igli Tare è sempre più vicino al Milan. L’ex Lazio è in pole position nei piani della società rossonera e ha superato anche le candidature di D’Amico, Sartori e tutti gli altri nomi che Furlani e Ibrahimovic avevano pensato come Direttore Sportivo del Diavolo.

Il Giornale sottolinea come l’accordo potrebbe essere di natura biennale con opzione per il terzo anno. Non va però esclusa la possibilità di un contratto direttamente per tre stagioni.