Tare Milan, Brocchi lo esalta: parole al miele dell’ex rossonero

Tare Milan, Christian Brocchi, ex centrocampista e tecnico dei rossoneri, ha elogiato le qualità del prossimo DS del Diavolo

Christian Brocchi, ex centrocampista di Milan e Lazio tra le altre, ha parlato così dell’imminente arrivo in rossonero di Igli Tare come nuovo direttore sportivo:

PAROLE – «Igli Tare è un uomo nel vero senso della parola, non si piega, lavora per il bene della società e dei giocatori, dice le cose in faccia, è sempre pronto ad aiutare i giocatori. Il ds è fondamentale nello spogliatoio».