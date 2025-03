Tare Milan, l’albanese prima alternativa a Paratici: l’indiscrezione su Furlani tiene aperta la porta all’ex Lazio

Tare Milan, il dirigente albanese ex Lazio ha sentito telefonicamente Giorgio Furlani: è la prima alternativa a Paratici

Come riferito da Repubblica, Giorgio Furlani, AD del Milan, non ha solo Fabio Paratici sulla lista dei possibili nuovi DS del club rossonero.

Il dirigente milanista si è preso tempo per prendere una decisione definitiva e valutare anche altre opzioni, come per esempio Igli Tare, con cui ha parlato pochi giorni fa al telefono e che rimane l’alternativa più credibile a Paratici. Da ricordare come Tare rappresentasse la prima scelta per Zlatan Ibrahimovic prima del viaggio di Furlani a New York e l’incontro con Cardinale.