Tare: «Orgoglio e responsabilità. C’è un obiettivo per il Milan»

Tare ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da direttore sportivo del Milan!

Igli Tare è ufficialmente il nuovo direttore sportivo del Milan, l’annuncio sull’ex Lazio è arrivato qualche istante fa. Nel comunicato del club è presente un virgolettato del nuovo arrivato.

LE PAROLE – «Entrare a far parte di un Club come il Milan è motivo di grande orgoglio e responsabilità. Ringrazio la società per avermi affidato questo incarico. La società conosce la mia grande determinazione e la mia volontà di far bene mettendo tutta la mia esperienza al servizio di un grande Club che ha l’obiettivo assoluto di tornare a essere protagonista in Italia e in Europa».