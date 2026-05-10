Tare a DAZN: «I tifosi hanno ragione, ecco cosa è importante. Champions? Obiettivo fondamentale anche sportivamente»

Tare, ds del Milan, ha parlato prima della sfida contro l’Atalanta a Dazn. Tra i temi Luka Modric, la contestazione dei tifosi e sulla corsa Champions

Igli Tare, direttore sportivo del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita della sfida contro l’Atalanta. Il dirigente rossonero ha analizzato il peso dell’assenza di Luka Modric, sottolineando però l’importanza del suo ruolo all’interno del gruppo, per poi soffermarsi sul momento della squadra e sull’obiettivo Champions.

MODRIC – «L’assenza in campo di Modric è importante, ma la sua presenza è devastante perché sta insieme ai compagni tutti i giorni e cerca di spronarli. Sono molto fiducioso che Luka continuerà il suo percorso al Milan anche nella prossima stagione».

CONTESTAZIONE – «I tifosi hanno ragione di esprimere il loro pensiero. L’importante è che siamo tutti uniti, soprattutto in questo momento, perché è fondamentale chiudere questo percorso che abbiamo iniziato. Non dobbiamo ripetere gli errori del passato in queste tre partite, prestazioni come quelle col Sassuolo lasciano rammarico. Veniamo da una settimana pesante, ma siamo convinti che stasera la squadra darà una risposta importante».

QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS – «Per me è fondamentale, non solo per me ma per tutto l’ambiente e la storia di questo club. Abbiamo fatto una stagione importante, nelle ultime settimane ci siamo fermati ma il destino è ancora nelle nostre mani. La Champions è fondamentale, non solo sotto l’aspetto economico ma anche per quello sportivo».

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