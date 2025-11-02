Tare a DAZN: «Sapore di derby? Ho vinto quello che contava il 26 maggio. Leao ci ha promesso una grande partita. Lo stato emotivo di Allegri...»

Tare a DAZN: le dichiarazioni del dirigente del Milan a pochi minuti dall’inizio del match contro la Roma. Le ultimissime notizie

Intervenuto a Dazn prima di Milan-Roma, Tare, dirigente del club rossonero, ha dichiarato:

COME STA ALLEGRI – «Allegri è provato per la scomparsa di Galeone. Era una persona che sentiva come un suo famigliare: ora si guarda in avanti».

SAPORE DI DERBY – «Ho vinto il derby che contava, il 26 maggio a Roma. Ora penso solo al Milan: dobbiamo vincere per raggiungere il gruppo di testa».

ASSENZA GIMENEZ – «Nkunku ha giocato oltre il 70% delle sue partite da prima punta. In allenamento ha dialogato bene con Leao. Gimenez ha tutta la nostra fiducia, il suo infortunio non ci voleva».

LEAO – «Leao è un ragazzo per bene. Abbiamo parlato tantissimo: lui è un giocatore che ti fa vincere da solo le partite quando sta bene. Ci ha promesso una grande partita!».