Marco Tardelli, ex calciatore della Juve, ha parlato così di Manuel Locatelli, obiettivo della squadra bianconera

Intervistato da Sportweek, Marco Tardelli ha parlato così di Manuel Locatelli, obiettivo della Juve.

«Ci sono club che devono vincere a tutti i costi. Ci sono momenti in cui hai bisogno del giocatore pronto, come il Milan con Ibra – lo svedese ha portato qualità, esperienza, leadership, alzando il livello di tutta la squadra – e ci sono momenti in cui bisognerebbe avere più coraggio. Locatelli voleva giocare e al Milan non aveva più spazio, forse perché il Milan non ha creduto abbastanza nel giocatore. A volte si commettono degli errori. Ma, soprattutto a causa della crisi economica, le nostre società stanno puntando di più sui giovani. E poi, certe cose sono sempre successe: agli inizi della mia carriera fui regalato al Pisa perché nessuno mi voleva. Dopo, qualcosa di buono ho fatto».