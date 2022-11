Tanti auguri ad Abate: il tecnico del Milan Primavera compie 36 anni

Ignazio Abate compie 36 anni. Il club rossonero ha omaggiato il tecnico della squadra Primavera con un messaggio social. Con lui in panchina il Milan U19 ha concluso al primo posto il girone di UEFA Youth League ed è all’8° posto in campionato.

Our Primavera coach turns 36! Have a great day ❤️🖤

Tanti auguri Mister Abate! 🎂🥳#SempreMilan

Brought to you by @BancoBPMSpa pic.twitter.com/7tckBc4ADT

— AC Milan (@acmilan) November 12, 2022