Taibi striglia il Milan: «Non può buttare via una partita del genere». Il suo commento dopo lo 0-0 con il Newcastle

L’ex portiere Massimo Taibi è intervenuto negli studi di Sportitalia per parlare della gara tra Milan e Newcastle. Queste le sue parole.

TAIBI – «Tutti volevano vedere la reazione del Milan dopo il derby perso. Contro il Newcastle in Champions devi fare gol. Oggi Pioli non ha sbagliato nulla, è stato veramente molto bravo. Ma non si può buttare via una partita del genere in questo modo, perchè i rossoneri avevano tutto per vincerla»