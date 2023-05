Ex Milan - Suso sulla finale: «Mourinho è un super allenatore...»

Suso sulla finale di Europa League contro la Roma: «Mourinho è un super allenatore…». Ecco le parole del calciatore ex Milan

Suso ha parlato nel “media day” in vista della finale di Europa League contro la Roma. Ecco le parole dell’ex calciatore rossonero:

Non abbiamo ancora conquistato niente. Al momento la testa è tutta sulla partita di sabato contro il Real Madrid. Non abbiamo a disposizione molti giorni, perciò intanto pensiamo ai blancos, dopodiché cominceremo a lavorare sulla Roma. Giocare ogni tre giorni è bello perché non puoi fermarti neanche un momento a pensare essendo tutto più veloce. In rosa abbiamo parecchi giocatori buoni quindi possiamo effettuare diverse scelte mantenendo un buon livello pur cambiando. Mourinho è un super allenatore, è abituato a giocare queste partite