Superlega, pressioni su Infantino da parte di grandi club: la situazione

La vicenda Superlega riserva sempre colpi di scena: alcuni grandi club avrebbero richiesto chiarimenti sulla posizione di Infantino

La vicenda Superlega riserva sempre grandi colpi di scena: ieri il presidente della Liga, Javier Tebas, aveva indicato Gianni Infantino come nemico numero uno per l’attuazione del progetto, favorendo in privato alcuni club.

Come riporta ESPN, alcuni grandi club europei avrebbero richiesto chiarimento sulla posizione di Infantino temendo un doppio gioco e un diverso comportamento in pubblico del presidente della FIFA rispetto al privato con i club fondatori, e in particolare, con Juve, Real Madrid e Barcellona.