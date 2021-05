Superlega, il presidente della Liga a gamba tesa: «La Champions può fare a meno della Juve»

Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas ha parlato della Superlega: durissime parole contro Juve, Real Madrid e Barcellona

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato al Club Advisory Panel dell’European League. Durissime le parole contro la Superlega e la Juve.

«La Champions League può fare a meno di Juventus, Real Madrid e Barcellona, nessuno è indispensabile. La Superlega non è morta, i tre presidenti che l’hanno creata credono di essere i salvatori del calcio e che tutti gli altri sono degli idioti. È un pensiero caro specialmente al signor Florentino Perez. In realtà i tre devono darsi una svegliata, perché il loro intento è solo che i giocatori ricchi possano avere un Ferrari in più nei propri garage. La Superlega va contro la meritocrazia, e per questo rappresenta un grande pericolo, qualcosa che non possiamo consentire. È un attentato contro le basi dello sport e contro quello che è il motore fondamentale di tifosi e club. Ed è un attentato contro la stabilità economica, perché contempla solo l’interesse di pochi e il suo intento è quello di svuotare le leghe nazionali».