Superlega Europea: il comunicato dell’ECA dopo la riunione odierna

Attraverso il proprio sito ufficiale, l’ECA ha pubblicato una nota dopo l’emergency meeting odierno. Tema della discussione la Superlega (breakaway league). L’ECA prende le distanze dal progetto Super League ed è in disaccordo con il proprio presidente Andrea Agnelli.

«Alla luce delle relazioni odierne sul tema di una cosiddetta lega separatista, l’ECA, in quanto organismo che rappresenta 246 club leader in tutta Europa, ribadisce il proprio impegno a lavorare allo sviluppo delle competizioni per club UEFA (UCC) modello con UEFA per il ciclo che inizia nel 2024 e che un modello chiuso di super lega a cui si riferiscono gli articoli dei media sarebbe fortemente avversato da ECA.