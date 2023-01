Supercoppa Milan, Rebic torna in gruppo: le ultime. Il giocatore croato torna dall’infortunio e regala a Pioli un’alternativa in attacco

Il Milan ritrova una soluzione in attacco per la sfida di Supercoppa contro l’Inter a Riyad. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Rebic è tornato ad allenarsi in gruppo.

Il croato potrebbe essere un’alternativa, per Pioli, nella partita in corso.