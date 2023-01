Supercoppa Milan, la partenza per Milano è prevista subito dopo la finale. Subito in Italia per riposarsi dopo le fatiche di questo inizio 2023

Per il Milan è una settimana di fuoco. Oggi ci sarà la Supercoppa contro l’Inter e martedì la sfida di campionato contro la Lazio a Roma.

Per quest’ultima, i rossoneri partiranno subito dopo la finale di Riyad, per poi riposarsi fino al match di Serie A, come riporta La Gazzetta dello Sport.