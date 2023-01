Supercoppa Milan Inter, in difesa c’è Kjaer: Kalulu in panchina. È uno dei cambi operato da Pioli rispetto all’undici visto a Lecce

In vista della sfida di Supercoppa tra Milan e Inter, Stefano Pioli ha optato per dei cambi di formazione.

In difesa ci sarà Simon Kjaer e non Pierre Kalulu. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il danese aiuterà la squadra con le letture e i centrimetri