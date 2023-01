Supercoppa Milan Inter, partenza alle 15 per i neroazzurri. Ecco chi salirà sul volo per Riyad e chi rischia di non esserci

È programmata alle 15 la partenza dell’Inter in direzione Riyad per giocare nella capitale saudita il derby di Supercoppa.

Presente sul volo il presidente Steven Zhang. Per quanto riguarda i singoli, da valutare le condizioni di Brozovic che ha continuato a lavorare a parte, così come quelle di Lukaku e Dumfries, entrambi non al meglio della forma.