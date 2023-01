Verso Supercoppa Milan Inter, Lukaku non ci sarà contro il Verona per essere titolare a Riad. Le ultime in casa neroazzurra

Non ci sarà Romelu Lukaku contro il Verona: Simone Inzaghi non lo convocherà in vista della sfida di campionato.

Come scrive Tuttosport, non verrà impiegato questa sera per cercare di recuperare in vista del derby di Supercoppa che vuole giocare dal primo minuto.