Supercoppa Milan Inter: ecco quanto guadagneranno le due squadre. Non solo il trofeo, ma anche cifre importanti a Riyad

Non solo la coppa e il titolo: la Supercoppa vuol dire anche incasso economico importante. Per ogni edizione disputata in Medio Oriente il bottino garantito è di 7,5 milioni di euro circa, da suddividere fra i due club.

CHI VINCE PRENDE Di PIU’ – Come scrive Calcio e Finanza, la Lega Serie A incassa il 10% sulla cifra finale l’importo che non andrà ai club. Della cifra rimanente, la divisione sarà quasi identica fra chi vincerà il trofeo e chi perderà, con una differenza di “soli” 500 mila euro in favore della squadra che trionferà.